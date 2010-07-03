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Москва 24

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Политика

16:51

США помогли российским спецслужбам предотвратить теракты

политика безопасность

Фото: Москва 24

США передали российским спецслужбам информацию о лицах, готовивших террористические преступления в стране. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.

Он не уточнил, когда именно Россия получила такую информацию, но подчеркнул, что обмен между странами происходит не в первый раз. В частности, в 2017 году США оказали содействие в предотвращении готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

В свою очередь, Россия помогла США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется с коллегами из спецслужб и других стран, подчеркнул Бортников.

Он отметил, что для вовлечения компетентных служб в работу по борьбе с терроризмом ФСБ ежегодно проводит международные совещания руководителей спецслужб. В этом году такие совещания проводились в 18-й раз.

"С американцами у нас всегда были рабочие контакты независимо от той ситуации, которая складывается в политических отношениях между нашими странами", – отметил Бортников, добавив, что "от этого зависит очень многое".

Ранее глава ФСБ сообщил, что правоохранительные органы РФ с начала года предотвратили 39 терактов и ликвидировали 49 террористических ячеек, планировавших атаки в различных регионах РФ.

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