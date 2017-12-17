Путин поблагодарил Трампа за помощь ЦРУ в предотвращении теракта в Петербурге

17 декабря, 21:03
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин в ходе телефонного разговора поблагодарил президента США Дональда Трампа за предоставленную ЦРУ информацию о готовивших в Казанском соборе Санкт-Петербурга теракт.
Российский президент также попросил Трампа передать благодарность директору ЦРУ и оперативным сотрудникам американской разведки, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин заверил своего коллегу, что в случае получения информации о террористической угрозе в отношении США, российские спецслужбы незамедлительно передадут ее американской стороне.
15 декабря ФСБ отчиталось о предотвращении серии терактов в Санкт-Петербурге. Один из задержанных – Евгений Ефимов – признался в подготовке теракта в Казанском соборе.
Сегодня Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу до 14 января трех подозреваемых в хранении оружия. Как полагает следствие, они связаны с подозреваемыми в подготовке теракта.
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