Мужчину, планировавшего взрыв Казанского собора, взяли под стражу в Петербурге

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Подозреваемого в незаконном изготовлении взрывного устройства жителя Санкт-Петербурга Евгения Ефимова заключили под стражу.

Мужчина признался суду, что планировал взорвать Казанский собор в воскресенье, 17 декабря. Решение об аресте принял Выборгский районный суд, сообщает ТАСС.

Ефимов будет находиться под стражей до 13 февраля 2018 года.

Казанский собор является одним из крупнейших храмов Санкт-Петербурга. В нем находится могила великого полководца Михаила Илларионовича Кутузова, а также хранятся военные трофеи. Собор был построен в 1801–1811 годах архитектором Андреем Воронихиным.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали семь участников ячейки запрещенной в РФ группировки "Исламское государство", готовивших теракты. Террористы планировали свершить атаки путем самоподрыва смертника в культовом учреждении 16 декабря. Также планировалось взорвать бомбы в местах массового скопления людей.