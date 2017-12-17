Суд арестовал троих вероятных соучастников готовившегося теракта в Петербурге

17 декабря, 18:18
Фото: ТАСС/Михаил Сипко
В Санкт-Петербурге арестованы еще трое человек, связанные с фигурантами дела о готовившемся теракте в Казанском соборе. Их подозревают в незаконном обороте оружия, сообщает РИА Новости.
По решению Смольнинского суда, до 14 января арестованы уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев, уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев, а также гражданина Таджикистана Фируз Калавуров.
Все трое были задержаны в пятницу сотрудниками Центра "Э" ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее под стражу были взяты граждане РФ Евгений Ефимов и Антон Кобец. В отношении Ефимова возбуждено уголовное дело по статьям "незаконное изготовление взрывчатых веществ" и "приготовление к теракту". В отношении Кобца – по статье "пособничество в приготовлении к террористическому акту".
Ефимов дал признательные показания, что незаконно изготавливал взрывчатку, чтобы 17 декабря взорвать Казанский собор.
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