Арестован второй фигурант дела о подготовке взрыва в Казанском соборе Петербурга

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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Антона Кобеца по подозрению в пособничестве терроризму. По версии следствия, арестованный помогал Евгению Ефимову, готовившему взрыв в Казанском соборе.

Суд отправил Антона Кобеца под стражу до 14 февраля 2018 года, передает "Интерфакс".

"По версии следствия, Антон Кобец с ноября 2017 года оказывал помощь арестованному накануне Евгению Ефимову в разведке местности для выбора места взрыва и давал советы по совершению теракта", – сообщает пресс-служба судов города.

Дела Ефимова и Кобца о приготовлении теракта и пособничестве терроризму объединили в одно производство.

Евгения Ефимова, который признался, что незаконно изготавливал взрывчатку, чтобы 17 декабря взорвать Казанский собор, арестовали 16 декабря.



Ранее ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семи членов запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, планировавших совершение терактов в местах массового пребывания людей.