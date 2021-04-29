В Киргизии завели дело после конфликта на границе с Таджикистаном

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Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по факту конфликта на границе с Таджикистаном. Как говорится на сайте надзорного ведомства, инцидент произошел в нарушение договора о добрососедских отношениях.

По версии Генпрокуратуры, военные Таджикистана без предъявления претензий решили захватить территорию Киргизии путем массового убийства мирного населения и правоохранителей.

Отмечается, что в результате был открыт огонь из автоматического оружия, минометов, бронетанковой техники, боевых вертолетов и другого армейского вооружения. При этом действия военнослужащих Таджикистана назвали спланированной провокацией и агрессией.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Указывалось, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

При этом представители киргизской стороны решили спилить столб, а после с обеих сторон полетели камни. В ночь 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии.

Общее число пострадавших превысило 100 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил.

Киргизско-таджикский участок границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками. Основная причина – участки, где невозможно определить границу между государствами.