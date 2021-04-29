Число пострадавших граждан Киргизии в приграничном конфликте возросло до 84 человек

Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков

Число пострадавших граждан Киргизии в конфликте на границе с Таджикистаном возросло до 84. Об этом сообщает РИА Новости.

"На 24:00 (21:00 по московскому времени) всего количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе достигло 84 человек", – сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

Изначально ведомство заявило об 11 пострадавших в перестрелке. Позже в ведомстве уточнили, что в числе пострадавших уже 31 человек.

Погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили в среду о начавшемся на баткенском участке границы конфликте из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи. На данный момент между сторонами заключен договор о прекращении огня.