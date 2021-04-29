Мэр Исфары получил ранение в ходе конфликта на границе с Киргизией

Фото: телеграм-канал Mash

Мэр таджикского города Исфара получил огнестрельное ранение в плечо на киргизско-таджикской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мэр Исфары Баховаддин Баходурзода получил огнестрельное ранение в плечо", – заявил собеседник агентства.

По его словам, состояние мэра оценивается как стабильное. Также известно, что в ходе вооруженных столкновений были убиты трое граждан Таджикистана.

Ранее Минздрав Киргизии заявил об 11 пострадавших в перестрелке. Позже в ведомстве уточнили, что в числе пострадавших уже 31 человек.

В Республике в связи с продолжавшимся противостоянием приняли решение усилить военное присутствие на киргизско-таджикской государственной границе. Правительство страны также создало Оперативный штаб по урегулированию ситуации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в ведомстве изучают информацию о конфликте на киргизско-таджикской границе. Дипломат заявила, что точная информация появится после консультаций с экспертами.

