В Киргизии заявили о новой перестрелке на границе с Таджикистаном

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

В еще одном районе Киргизии – Лейлекском – идет перестрелка таджикских и киргизских пограничников. Об этом сообщает агентство 24.kg со ссылкой на полпреда правительства в Баткенской области Омурбека Суваналиева.

По его словам, в селах Кулунду и Максат начали стрелять примерно в 19:00 (16:00 по московскому времени) и до сих пор не прекращают. В селах Кок-Таш и Самаркандек были замечены вертолеты таджикской стороны.

Ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт. Причиной стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Представители Киргизии оказались против и начали спиливать столб. Длившееся несколько часов противостояние закончилось стрельбой с пострадавшими.

Киргизско-таджикский участок государственной границы порой превращается в зону конфликтов между населением или пограничниками двух стран. Причина в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.