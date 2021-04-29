Киргизские силовики захватили погранзаставу Таджикистана

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Таджикские военные обстреляли киргизские пограничные посты. От этом сообщила пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

Уточняется, что стреляли по постам "Кожогар" и "Булак-Баши", а также пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак" и "Достук".

Кроме того, пограничная застава "Ходжа Аълло" Таджикистана была захвачена отрядом специального назначения "Бору" погранслужбы Киргизии. Обе страны стягивают дополнительные военные силы по всему периметру госграницы.

Как сообщил полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев, в еще одном приграничном с Таджикистаном районе этой области Киргизии также начались боевые столкновения.

Ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт. Причиной стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Представители Киргизии оказались против и начали спиливать столб. Длившееся несколько часов противостояние закончилось стрельбой с пострадавшими.

Киргизско-таджикский участок государственной границы порой превращается в зону конфликтов между населением или пограничниками двух стран. Причина в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.