Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

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Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе с 17:00 по московскому времени и отводе сил на места прежней дислокации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Киргизии.

"В результате нескольких переговоров между министрами иностранных дел достигнуты договоренности о полном прекращении огня", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт. Причиной стала попытка таджикской стороны установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Представители Киргизии оказались против и начали спиливать столб. Длившееся несколько часов противостояние закончилось стрельбой с пострадавшими. В результате столкновений на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии, еще 16 человек получили ранения.

В Минздраве Киргизии заявили об 11 пострадавших в перестрелке. Позже в ведомстве уточнили, что в числе пострадавших числится уже 31 человек. Из-за ситуации на границе в Республике был создан Оперативный штаб.

Киргизско-таджикский участок государственной границы порой превращается в зону конфликтов между населением или пограничниками двух стран. Причина в наличии участков, на которых невозможно определить, где пролегает граница между государствами.