На границе Киргизии и Таджикистана возобновилась перестрелка

Фото: mvd.gov.kg

На границе между Киргизией и Таджикистаном снова началась перестрелка. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что стрельба ведется на протяжении часа.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. Представители таджикской стороны попытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

При этом представители киргизской стороны решили спилить столб, а после с обеих сторон полетели камни. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба, погибли три гражданина Таджикистана и столько же граждан Киргизии.

Общее число пострадавших в результате конфликта превысило 100 человек. Позже стороны договорились о прекращении огня на границе и отводе сил.