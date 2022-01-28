"Московский патруль": Александр Мавриди оказался в одной камере с экс-чиновником Шестуном

Предполагаемый киллер и похититель бизнесменов Александр Мавриди встретился с бывшим главой Серпуховского района Московской области Александром Шестуном. Знаменитости преступного мира оказались в одной камере изолятора номер 11.

Об этом, ссылаясь на свой источник, сообщает телеграм-канал "Честный детектив". По информации его авторов, Мавриди и Шестун вместе отметили новогоднюю ночь. Их меню вышло далеко за рамки столовой изолятора. Бой курантов сокамерники встретили нарезкой колбасы, бужениной в собственном соку, ананасами в сиропе, черносливом и другими деликатесами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.