"Московский патруль": напавшим на съемочную группу Москвы 24 выдвинули обвинение

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о нападении на съемочную группу программы "Московский патруль". Корреспондент Александра Мостовая снимала репортаж про мошеннические займы под залог недвижимости, которыми заманивали преимущественно пенсионеров, и вышла на предполагаемых махинаторов.

Один из фигурантов программы, будучи недовольным законными действиями съемочной группы, вытолкал журналистов. На просьбы пригласить руководство мужчина отреагировал агрессивно. А позже вызвал подмогу.

В следственном комитете по факту угроз возбудили уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.