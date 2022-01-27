"Московский патруль": экс-глава управления Росимущества Подмосковья арестован

Бывший руководитель территориального управления Росимущества Подмосковья Николай Пешков взят под стражу. Решение принял Бабушкинский суд столицы.

По версии следователей, будучи влиятельным чиновником, Пешков получил взятку от одного из бизнесменов, а взамен обещал ему свое покровительство.

Судя по материалам уголовного дела, взятка представляла собой оплату гостиничного номера на одном из российских курортов, где Пешков, якобы, очень комфортно отдыхал за счет предпринимателя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.