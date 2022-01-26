"Московский патруль": в Москве задержали блогера, подрезавшего другие автомобили

Блогер Георгий Ерохин провоцировал аварии, подрезал другие автомобили и транслировал свои действия в интернет. Ролики лихача привлекли внимание столичной Госавтоинспекции.

Особенно заинтересовал правоохранителей тот факт, что автор всех этих видео был лишен прав.

Автоинспекторы оперативно получили информацию о его передвижениях и передали ее экипажам дорожно-патрульной службы. В течение нескольких минут после этого автомобиль ВАЗ-2107 был остановлен, а находившийся за рулем молодой человек задержан. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.