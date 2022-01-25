"Московский патруль": участника разбойного нападения задержали на юго-востоке Москвы

Одного из предполагаемых участников дерзкого разбойного нападения задержали на юго-востоке столицы. Инцидент сняла уличная камера наблюдения.

Полицейскими установлено, что задержанный с подельником на улице Рязанский проспект напали на мужчину, брызнули ему в лицо из газового баллончика, сорвали с шеи золотую цепочку с крестом и скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

В отделе полиции задержанный заявил, что был пьян и якобы не помнит происходящего. Но подобные оправдания суд не принял и заключил его под стражу. Сейчас правоохранители ищут его сообщника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.