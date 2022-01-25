"Московский патруль": в Истре задержали участника банды телефонных мошенников

В подмосковной Истре полицейские задержали одного из участников банды телефонных мошенников. Подозреваемый – 43-летний житель Брянской области, он выполнял роль курьера.

По данным следствия, потерпевшим звонила женщина, представлялась родственницей, либо знакомой, и сообщала о том, что она попала в ДТП и ей срочно нужны деньги на лечение. Требуемую сумму нужно было завернуть в постельное белье и положить в пакет, который в дальнейшем необходимо было передать таксисту.

Такси встречал курьер и доставлял пакеты с деньгами сообщникам. У задержанного мужчины полицейские изъяли свыше 300 тысяч рублей.



Только за один месяц, считают полицейские, телефонным мошенникам удалось обмануть четырех пенсионерок. И выманить у них больше 2 миллионов рублей. Сейчас курьер заключен под стражу. А полиция ищет соучастников преступления. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.