"Московский патруль": в Подольске задержали мужчину, ограбившего салон сотовой связи

В Подольске задержали мужчину, ограбившего салон сотовой связи. По версии полицейских, чтобы совершить кражу злоумышленнику пришлось пробраться через крышу.

За 20 минут преступник вынес из магазина технику на сумму более миллиона рублей. Еще через 10 минут на месте происшествия появилась охрана, которая и вызвала директора магазина.

В общей сложности мужчина похитил 59 мобильных телефонов и скрылся тем же путем. Инструменты, используемые для совершения преступления, а также одежду и личный мобильный телефон, он выбросил в урну. Конспирация не сработала, мужчину задержали возле торгового центра в городе Видное. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.