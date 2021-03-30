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Москва 24

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Происшествия

20:47

СК проверит сообщения об избиении ветерана в Москве

происшествия

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Следователи начали проверку сообщений СМИ об избиении 89-летней женщины-ветерана. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК.

"Из сообщения в социальной сети следует, что на севере Москвы зять жестоко избил, а после выгнал из квартиры 89-летнюю тещу, которая является ветераном тыла", – уточнила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя правоохранительных органов, проверка является доследственной. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.

В марте Госдума приняла законы, которые подразумевают штрафные санкции за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов в Сети. В частности, речь идет об уголовной ответственности.

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