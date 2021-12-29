Водитель пострадал в ходе дорожного конфликта со стрельбой на МКАД

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На МКАД между водителями произошел конфликт со стрельбой, в результате пострадал один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

"Полиция разбирается в конфликте, который произошел между двумя водителями на МКАД, в ходе которого один из них получил ранение, предположительно, из пневматического пистолета", – сказали в ведомстве.

Там уточнили, что инцидент произошел во вторник, 28 декабря. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако правоохранителям удалось установить его личность.

Ранее конфликт со стрельбой произошел в хостеле в поселке Мосрентген. По данным правоохранителей, трое постояльцев в состоянии алкогольного опьянения шумели, а после замечаний напали на охранника и ударили его по голове. Защищаясь, он открыл стрельбу из травматического пистолета.