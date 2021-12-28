Мужчину ранили из травматического пистолета в ТЦ в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трое неизвестных ранили мужчину из травматического пистолета в ходе конфликта в торговом центре на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС.

Сообщение о конфликте между гражданами на Профсоюзной улице, 129А, поступило в 13:11. Неизвестные несколько раз выстрелили в своего оппонента, после чего скрылись на автомобиле белого цвета.

Сейчас ведется розыск нападавших. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее полиция задержала мужчину, который угрожал охранникам гранатой в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве.

Об инциденте сообщили очевидцы. По словам одних, мужчина якобы открыл стрельбу, другие утверждали, что, будучи пойманным на краже, тот стал кричать, что у него бомба. Посетителей начали эвакуировать из здания ТЦ.

Позже в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что неизвестный был задержан охранниками после попытки украсть товар в одном из магазинов. В момент задержания он показал им предмет, похожий на гранату.

