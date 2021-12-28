Мужчина, угрожавший взрывом в столичном ТЦ, встретит Новый год под арестом

28 декабря, 23:14
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Мужчина, угрожавший устроить взрыв в торговом центре "Метрополис" на Ленинградском шоссе в Москве, арестован на 2 месяца. Об этом информирует пресс-служба московской прокуратуры в официальном телеграм-канале.
"С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 47-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в ведомстве.
Подозреваемый был заключен под стражу до 26 февраля. Ему предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".
Об инциденте ранее сообщили очевидцы. По словам одних, мужчина якобы открыл стрельбу, другие утверждали, что, будучи пойманным на краже, тот стал кричать, что у него бомба. Посетителей начали эвакуировать из здания ТЦ.
Позже в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве уточнили, что неизвестный был задержан охранниками, после попытки украсть товар в одном из магазинов. В момент задержания он показал им предмет, похожий на гранату, после чего скрылся.
Появились подробности инцидента в ТЦ "Метрополис"
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