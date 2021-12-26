Инцидент с гранатой в ТЦ "Метрополис" попал на видео

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Камеры видеонаблюдения в ТЦ "Метрополис" в Москве зафиксировали момент, когда неизвестный достал похожий на гранату предмет и начал угрожать охранникам.

Об инциденте ранее сообщили очевидцы. По одним данным, мужчина якобы открыл стрельбу, по другим – будучи пойманным на краже, стал кричать, что у него бомба. Посетителей начали эвакуировать из здания ТЦ.

Позже в пресс-службе ГУ МВД по Москве уточнили, что неизвестный был задержан охранниками, после попытки украсть товар в одном из магазинов. В момент задержания он показал им предмет, похожий на гранату, после чего скрылся.

На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящее время злоумышленника разыскивают.

