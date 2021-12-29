Конфликт со стрельбой произошел в столичном хостеле

04:22
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Конфликт со стрельбой случился в хостеле в поселке Мосрентген. Об этом сообщается на официальном сайте московского управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.
Как утверждается в материале, из хостела поступил сигнал тревоги. Трое постояльцев в состоянии алкогольного опьянения шумели, а после замечаний напали на охранника, ударив по голове.
"Опасаясь за свою жизнь и здоровье, охранник выстрелил в обидчика из травматического пистолета, ранив того в плечо", – рассказали в пресс-службе ведомства.
Прибывшие на место росгвардейцы, задержали всех участников конфликта. Подозреваемыми оказались мужчины в возрасте от 27 до 38 лет, их передали полицейским.
Пострадавший был доставлен в больницу. Информации о его состоянии пока нет.
Ранее неизвестный ранил мужчину острым предметом у входа на станцию метро "Славянский бульвар" на Покровской линии столичной подземки, а затем скрылся. Пострадавшего направили для оказания помощи в одну из московских больниц.
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