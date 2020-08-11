Жителя Калужской области осудили на 19 лет за убийство ветерана

11 августа, 22:13
Фото: depositphotos/belchonock
Житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.
"Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – рассказали в ведомстве.
По версии следствия, в августе 2019 года мужчина пришел в квартиру знакомого ветерана и попросил у него в долг деньги. Получив от мужчины 400 рублей, обвиняемый начал избивать пожилого человека.
Осужденный впоследствии похитил с места преступления 50 тысяч рублей и скрылся. Тело погибшего ветерана обнаружил его сын.
В ходе следствия было установлено, что осужденный также обманул двух местных жительниц, взяв у них аванс за установку пластиковых окон и не выполнив работы. Кроме того, житель Калужской области ранее принял участие в нескольких кражах.
Следственный комитет по Краснодарскому краю ранее сообщил, что местный житель избил 82-летнюю мать, после чего вызвал скорую помощь. От полученных травм женщина скончалась, а мужчина попытался скрыть свою причастность к преступлению.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: