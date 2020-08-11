Жителя Калужской области осудили на 19 лет за убийство ветерана

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Житель Калужской области получил 19 лет колонии строгого режима за убийство 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

"Приговором суда 36-летнему мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима", – рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в августе 2019 года мужчина пришел в квартиру знакомого ветерана и попросил у него в долг деньги. Получив от мужчины 400 рублей, обвиняемый начал избивать пожилого человека.

Осужденный впоследствии похитил с места преступления 50 тысяч рублей и скрылся. Тело погибшего ветерана обнаружил его сын.

В ходе следствия было установлено, что осужденный также обманул двух местных жительниц, взяв у них аванс за установку пластиковых окон и не выполнив работы. Кроме того, житель Калужской области ранее принял участие в нескольких кражах.

Следственный комитет по Краснодарскому краю ранее сообщил, что местный житель избил 82-летнюю мать, после чего вызвал скорую помощь. От полученных травм женщина скончалась, а мужчина попытался скрыть свою причастность к преступлению.

