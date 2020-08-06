Под Краснодаром мужчина до смерти избил свою мать

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Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что местный житель избил 82-летнюю мать, после чего вызвал скорую помощь.

Как сообщает "Газета.ру", трагедия произошла в поселке Юбилейном. В результате полученных травм женщина скончалась.

В ходе следствия было установлено, что мать и 54-летний сын поссорились на бытовой почве. Конфликт перерос в драку – подозреваемый в убийстве стал избивать женщину руками и ногами, часть ударов пришлась в голову.

Когда мужчина вызвал скорую, он умолчал, что травмы нанес сам.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в региональном следственном управлении.

Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза, после чего будут избраны дальнейшие процессуальные действия.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Талдоме мужчина до смерти забил своего шестилетнего сына из-за плохого поведения. Изначально подозреваемый заявил, что ребенок упал с лестницы, но экспертиза указала на рукотворный характер травм.

