Под Краснодаром мужчина до смерти избил свою мать

16:57
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет по Краснодарскому краю сообщил, что местный житель избил 82-летнюю мать, после чего вызвал скорую помощь.
Как сообщает "Газета.ру", трагедия произошла в поселке Юбилейном. В результате полученных травм женщина скончалась.
В ходе следствия было установлено, что мать и 54-летний сын поссорились на бытовой почве. Конфликт перерос в драку – подозреваемый в убийстве стал избивать женщину руками и ногами, часть ударов пришлась в голову.
Когда мужчина вызвал скорую, он умолчал, что травмы нанес сам.
"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в региональном следственном управлении.
Мужчине назначена психолого-психиатрическая экспертиза, после чего будут избраны дальнейшие процессуальные действия.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Талдоме мужчина до смерти забил своего шестилетнего сына из-за плохого поведения. Изначально подозреваемый заявил, что ребенок упал с лестницы, но экспертиза указала на рукотворный характер травм.
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