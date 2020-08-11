Правоохранители задержали жениха по подозрению в убийстве невесты в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Задержан подозреваемый в убийстве девушки в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По данным следствия, вечером 21 июля в квартире жилого дома в Колпачном переулке было найдено тело девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти. На теле обнаружено множество телесных повреждений на голове, туловище, конечностях, из-за которых она скончалась.

Задержанным оказался сожитель потерпевший 1993 года рождения. Источник Агентства "Москва" уточнил, что речь о женихе убитой девушки.

Ранее сообщалось, что тело увидела его мать. Женщина рассказала, что ее сын три дня не выходил на связь. Тогда она решила поехать к нему и в квартире на кровати нашла тело его невесты с кровоподтеками и синяками.

Там же были похожий на пистолет предмет, сотовый телефон и ноутбук. СМИ отмечают, что молодые люди должны были пожениться 8 августа, конфликтов у пары не было.

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как жених и невеста ссорятся, девушка плачет, парень бьет ее по голове и они заходят вместе в подъезд.