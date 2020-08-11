Правоохранители задержали жениха по подозрению в убийстве невесты в Москве

14:20
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Задержан подозреваемый в убийстве девушки в центре столицы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.
По данным следствия, вечером 21 июля в квартире жилого дома в Колпачном переулке было найдено тело девушки 1993 года рождения с признаками насильственной смерти. На теле обнаружено множество телесных повреждений на голове, туловище, конечностях, из-за которых она скончалась.
Задержанным оказался сожитель потерпевший 1993 года рождения. Источник Агентства "Москва" уточнил, что речь о женихе убитой девушки.
Ранее сообщалось, что тело увидела его мать. Женщина рассказала, что ее сын три дня не выходил на связь. Тогда она решила поехать к нему и в квартире на кровати нашла тело его невесты с кровоподтеками и синяками.
Там же были похожий на пистолет предмет, сотовый телефон и ноутбук. СМИ отмечают, что молодые люди должны были пожениться 8 августа, конфликтов у пары не было.
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как жених и невеста ссорятся, девушка плачет, парень бьет ее по голове и они заходят вместе в подъезд.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: