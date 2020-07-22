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Коллега рассказал об убитой незадолго до свадьбы невесте

"Была перспективным специалистом": коллега – об убитой незадолго до свадьбы невесте
происшествия эксклюзив

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Коллега убитой незадолго до свадьбы Марины рассказал Москве 24, что она была хорошим, перспективным сотрудником.

Андрей познакомился с погибшей пару лет назад, некоторое время они работали вместе в одном из крупных строительных магазинов. Марина приехала вместе с группой работников из другого магазина на стажировку.

"Мы с ней коллеги, когда-то работали вместе. Она была продавцом. Марина всегда была жизнерадостной, с ней всегда приятно было общаться. Специалистом она была хорошим, перспективным", – рассказал Андрей в беседе с сайтом. Мужчина добавил, что конфликтов с начальством у девушки не было.

С женихом коллеги Андрей знаком не был. О том, что Марина собирается выходить замуж, он узнал только из социальных сетей.

В Москве расследуют убийство 26-летней девушки Марины. Ее обнаружила несостоявшаяся свекровь в квартире своего сына в Колпачном переулке. На теле жертвы обнаружены множественные телесные повреждения в области конечностей, туловища и головы, от которых и наступила смерть.

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как Марина и ее жених Александр ссорятся, девушка плачет, парень бьет ее по голове и они заходят вместе в подъезд.

На данный момент Александр не отвечает на звонки родителей. В Следственном комитете отметили, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Появились кадры, сделанные перед убийством невесты в Москве

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