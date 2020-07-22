Коллега рассказал об убитой незадолго до свадьбы невесте

17:46
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Коллега убитой незадолго до свадьбы Марины рассказал Москве 24, что она была хорошим, перспективным сотрудником.
Андрей познакомился с погибшей пару лет назад, некоторое время они работали вместе в одном из крупных строительных магазинов. Марина приехала вместе с группой работников из другого магазина на стажировку.
"Мы с ней коллеги, когда-то работали вместе. Она была продавцом. Марина всегда была жизнерадостной, с ней всегда приятно было общаться. Специалистом она была хорошим, перспективным", – рассказал Андрей в беседе с сайтом. Мужчина добавил, что конфликтов с начальством у девушки не было.
С женихом коллеги Андрей знаком не был. О том, что Марина собирается выходить замуж, он узнал только из социальных сетей.
В Москве расследуют убийство 26-летней девушки Марины. Ее обнаружила несостоявшаяся свекровь в квартире своего сына в Колпачном переулке. На теле жертвы обнаружены множественные телесные повреждения в области конечностей, туловища и головы, от которых и наступила смерть.
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как Марина и ее жених Александр ссорятся, девушка плачет, парень бьет ее по голове и они заходят вместе в подъезд.
На данный момент Александр не отвечает на звонки родителей. В Следственном комитете отметили, что ведутся оперативно-разыскные мероприятия для выяснения обстоятельств преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Появились кадры, сделанные перед убийством невесты в Москве
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