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Происшествия

22 июля, 18:55

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Соседи рассказали об отношениях убитой москвички с ее женихом

Признавался в любви и угрожал. Что известно об убийстве невесты в центре Москвы
происшествия криминал истории

В Москве расследуют жестокое убийство 26-летней девушки. Тело Марины нашли в квартире ее молодого человека Александра. В последний раз пару зафиксировали камеры наблюдения у подъезда – девушка с грустным лицом идет к входу, а мужчина пинает ее и что-то говорит. Подробности – в материале Москвы 24.

Камера наблюдения зафиксировала ссору убитой в центре Москвы девушки с женихом

Соседи Александра и Марины рассказали, что в доме практически все жильцы были между собой знакомы. По словам проживающих, пару в подъезде знали и не замечали за ними ничего плохого. Молодых людей охарактеризовали как тихих, скромных и любящих людей.

"Соседа видели, иногда подругу его видели. Ничего не было, обычные люди, спокойные. Все сидели, общались, ничего никогда не было", – рассказал один из местных жильцов.

Соседи сходятся во мнении, что произошедшее для них стало неожиданностью.

"Ни скандалов, ничего не было. Все тихо, спокойно. Как обухом по голове – все, что я могу сказать", – заявила проживающая в доме женщина.

Известно, что молодые люди планировали пожениться, дату росписи назначили на 8 августа. Кроме того, Марина публиковала в Сети фотографии с примерки свадебного платья.

Александр неоднократно признавался в любви девушке. При этом на некоторых скриншотах его переписки с Мариной есть и угрозы.

Фото: телеграм-канал "112"

Он извиняется за неназванный проступок и умоляет дать ему "последний шанс".

Фото: телеграм-канал "112"

Также появилась информация о том, что молодой человек избивал возлюбленную, причем по любому поводу. В Сети появилась справка, подтверждающая нанесенные девушке побои.

Медицинское освидетельствование было проведено после того, как Марина решилась обратиться в полицию. Врачи выявили ушибы лица, головы, грудной клетки. Делу не дали ход: девушка забрала заявление, помирившись с женихом.

Александра на данный момент рассматривают как основного подозреваемого по делу об убийстве 26-летней девушки. Мужчина не выходит на связь с близкими почти трое суток.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование продолжается", – заявила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, тело Марины в квартире нашла мать Александра. Девушку положили на кровать и накрыли одеялом. На ее теле были найдены многочисленные ушибы и гематомы. По некоторым данным, у нее также было изуродовано лицо.

Было установлено, что погибшая работала в одном из магазинов крупной сети строительных гипермаркетов. Место работы молодого человека неизвестно, но, по некоторой информации, у него уже есть ребенок.

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