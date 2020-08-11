Экс-сотрудника Генпрокуратуры оштрафовали на 150 тыс рублей за нападение на полицейского

16:26
Фото: youtube.com/Новости HD
Бывшего заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова оштрафовали на 150 тысяч рублей за нападение на полицейского на западе столицы. Решение принял Дорогомиловский районный суд, передает Агентство "Москва".
Как отмечается, подсудимый признал свою вину в полном объеме, его дело рассматривалось судом в особом порядке судебного делопроизводства без исследования доказательств.
По данным следствия, 29 июня сотрудники одного из ЧОП сообщили в полицию, что Мыльников находится в общественном месте в нетрезвом виде. По указанному адресу приехал патруль из ОВД "Филевский парк", двое сотрудников потребовали от мужчины проследовать с ними в отдел полиции, на что тот ответил отказом.
При попытке задержать Мыльникова он применил силу. Тогда на него надели наручники. Когда полицейский попросил задержанного снять ремень перед водворением в комнату для задержанных, злоумышленник выхватил ремень и попытался ударить им правоохранителя. Полицейский увернулся, тогда Мыльников схватил его за руку и ударил ногой по ноге. Как сообщали СМИ, Мыльников пытался закрыть вопрос взяткой.
Ранее стало известно, что Мыльникова уволили после нападения на полицейских. Также в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина фамильярно обращается с полицейскими, бросается на них с кулаками и ремнем.
Чиновника Генпрокуратуры РФ уволили после нападения на полицейских – СМИ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: