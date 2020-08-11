Экс-сотрудника Генпрокуратуры оштрафовали на 150 тыс рублей за нападение на полицейского

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Бывшего заместителя начальника управления Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова оштрафовали на 150 тысяч рублей за нападение на полицейского на западе столицы. Решение принял Дорогомиловский районный суд, передает Агентство "Москва".

Как отмечается, подсудимый признал свою вину в полном объеме, его дело рассматривалось судом в особом порядке судебного делопроизводства без исследования доказательств.

По данным следствия, 29 июня сотрудники одного из ЧОП сообщили в полицию, что Мыльников находится в общественном месте в нетрезвом виде. По указанному адресу приехал патруль из ОВД "Филевский парк", двое сотрудников потребовали от мужчины проследовать с ними в отдел полиции, на что тот ответил отказом.

При попытке задержать Мыльникова он применил силу. Тогда на него надели наручники. Когда полицейский попросил задержанного снять ремень перед водворением в комнату для задержанных, злоумышленник выхватил ремень и попытался ударить им правоохранителя. Полицейский увернулся, тогда Мыльников схватил его за руку и ударил ногой по ноге. Как сообщали СМИ, Мыльников пытался закрыть вопрос взяткой.

Ранее стало известно, что Мыльникова уволили после нападения на полицейских. Также в интернете появилась видеозапись, на которой запечатлено, как мужчина фамильярно обращается с полицейскими, бросается на них с кулаками и ремнем.