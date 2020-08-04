Арестован обвиняемый в убийстве двух милиционеров в Москве в 1995 году

Фото: ГСУ СК России по г. Москве

Чертановский районный суд арестовал Олега Бабаева, обвиняемого в убийстве двух сотрудников милиции в столице в 1995 году, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Тела двух сотрудников вневедомственной охраны милиции были обнаружены 10 июля 1995 года в автомобиле ВАЗ, который был припаркован у дома в Булатниковском проезде. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц" и по статье "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ".

Ранее старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила, что правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году. Подозреваемый в ходе допроса сознался, что покинул страну после 1995 года. На территории другого государства он в период с 2002 по 2015 год находился в заключении.