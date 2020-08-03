Задержан подозреваемый в убийстве милиционеров в 1995 году

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Старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по столице Юлия Иванова сообщила, что правоохранительные органы задержали подозреваемого по делу об убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году.

"Благодаря работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по городу Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, проводимой совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска, 2 августа 2020 года задержан подозреваемый 1971 года рождения", – заявила Иванова.

Подозреваемый в ходе допроса сознался, что покинул страну после 1995 года. На территории другого государства он в период с 2002 по 2015 год находился в заключении.

Как сообщает Агентство "Москва", трагедия произошла 10 июня 1995 года. В автомобиле, припаркованном у дома в Булатниковском проезде, нашли тела двух сотрудников вневедомственной охраны милиции с огнестрельными ранениями.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 102 УК РСФСР "Убийство двух и более лиц" и статье 218 УК РСФСР "Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ".

Головинский районный суд столицы ранее вынес приговор студенту из США за нападение на полицейских в Москве. 28-летний гражданин США Тревор Рид вступил в перепалку с сотрудниками полиции после того, как они приехали на вызов о нарушении общественного порядка. В момент задержания мужчина оказал правоохранителям сопротивление, а на следующий день заявил, что не помнит о произошедшем.

