19 мая, 16:57

Политика

Косачев назвал неприемлемыми слова главы МИД Литвы о Калининграде

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Заявление главы МИД Литвы Кестутиса Будриса о возможном нападении НАТО на Калининград неприемлемо для официального представителя страны. Таким мнением в эфире программы "Вести" поделился зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Заявление настолько одиозное, настолько неприемлемое, что провоцирует сразу переходить на личности, но попробую воздержаться в нашем эфире от этого приема", – сказал политик.

По его словам, министр иностранных дел Литвы не может выражать личную точку зрения, выступая в качестве государственного деятеля. Кроме того, он представляет не только свое государство, но и те интеграционные структуры, в которые это государство входит, – НАТО и Евросоюз.

Ранее Будрис призвал НАТО к силовым действиям в отношении Калининграда, чтобы "показать русским" возможности Альянса. По его словам, у НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве.

До этого экс-замглавы МИД Литвы Дариус Юргелявичус раскрыл, что страны НАТО разработали сценарий блокады Калининграда в случае прямого столкновения с Россией. При этом дипломат назвал область Кенигсбергской, отказавшись использовать русское наименование.

При этом Владимир Путин уже предупреждал, что угрозы в адрес Калининградской области приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень".

политика

