Путин: угрозы Калининградской области будут чреваты крупномасштабным конфликтом

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Угрозы в адрес Калининградской области будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом. С таким предупреждением выступил Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

По словам президента РФ, все должны понимать и отдавать себе отчет в том, что подобные угрозы приведут к "невиданной до этого момента эскалации конфликта и выведут его на совершенно другой уровень".

Ранее посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что Дания использует свой остров Борнхольм для создания угроз безопасности РФ, в том числе для Калининградской области. Он напомнил, что эта территория даже в годы холодной войны не была местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря.

Однако теперь, как указал Барбин, Копенгаген стал использовать остров для враждебной активности. Например, недавно там был развернут полк военных, а также мобильный наземный противокорабельный комплекс. Дания объяснила эти действия защитой от якобы угрозы нападения со стороны РФ.

Также в 2023 и 2024 годах на острове проводились совместные учения США и Дании, в ходе которых была отработана доставка контейнерных пусковых установок мобильного ракетного комплекса Typhon. Это произошло в период действия российского моратория на развертывание ракет средней дальности в Европе.

