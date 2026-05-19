19 мая, 17:08

Общество

Заслуженный врач России Юрий Ревнивых скончался в возрасте 85 лет

Фото: телеграм-канал "Здравоохранение Тюменской области"

Заслуженный врач России Юрий Ревнивых ушел из жизни в возрасте 85 лет в Тюмени. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Там рассказали, что он скончался после продолжительной болезни. Церемония прощания запланирована на 20 мая.

Ревнивых родился в 1941 году в городе Тобольске Тюменской области. В 1960 году он окончил Тобольское медицинское училище, а в 1969-м с отличием выпустился из Тюменского медицинского института.

В период с 1980 по 2007 год был главврачом Тюменского госпиталя для ветеранов войн. Коллеги и пациенты ценили его за профессионализм, внимательность и верность своему делу.

За многолетний труд и большой вклад в развитие медицины Ревнивых был удостоен званий "Ветеран труда" и "Заслуженный врач Российской Федерации", а также стал обладателем почетного знака "Отличник здравоохранения". В 2005 году Владимир Путин наградил его орденом Дружбы.

