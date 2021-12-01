В Орловской области ветром повалило 198-летний "Тургеневский дуб"

Фото: spasskoye-lutovinovo.ru

В музее-заповеднике писателя Ивана Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области ураган повалил 198-летний "Тургеневский дуб". Об этом говорится на сайте областного правительства.

"Для всех, кто любит "Спасское", для коллектива музея, для меня лично это невосполнимая утрата, которую пока трудно осознать. Дуб, посаженный Иваном Сергеевичем Тургеневым, был не просто главной природной достопримечательностью усадьбы, это был живой символ любви к родине", – приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Сергея Ступина.

Также в партерной части музея-заповедника из-за ураганного ветра, порывы которого достигали 30 метров в секунду, упали несколько елей, ясеней и берез, а также лип.

Ранее сообщалось, что в Москве сильный ветер повалил 59 деревьев, а также повредил несколько автомобилей.

Городские службы работали в усиленном режиме. Специалисты распиливали и вывозили поваленные деревья, демонтировали поврежденные ветром конструкции.