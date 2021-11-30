Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
В Москве сильный ветер повалил 59 деревьев, а также повредил несколько автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.
В настоящее время городские службы работают в усиленном режиме: распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.
"В работах задействовано необходимое количество бригад специалистов и техники. На дежурстве – 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы для недопущения временных скоплений воды", – говорится в сообщении.
Власти попросили горожан по возможности воздержаться от нахождения на улице. Также москвичам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.
Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье в связи с сильным ветром с желтого до оранжевого. Предупреждение о штормовом ветре до 20–25 метров в секунду будет действовать до 21:00 вторника, 30 ноября. Синоптики отмечают вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
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