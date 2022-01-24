Пожар произошел в жилом доме в центре Петербурга

Фото: ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Пожар произошел в шестиэтажном жилом доме на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. По данным спасателей, происходит горение чердачных помещений и мансарды.

Ранг пожара был повышен до второго номера в связи с наличием угрозы распространения огня. Информации о пострадавших не поступало.

"К ликвидации пожара привлечено от МЧС 16 единиц техники и 73 человека личного состава", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в доходном доме Сорокина на набережной реки Фонтанки в Петербурге. Возгорание случилось в одной из квартир. В результате происшествия никто не пострадал. Из здания были эвакуированы более 40 жильцов.