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Происшествия

17:22

Дом престарелых загорелся в Пушкине

происшествия пожар

Видео: Москва 24

В подмосковном городе Пушкино в микрорайоне Звягино загорелся пансионат для престарелых. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ.

Пламя охватило 450 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек, еще семерых спасли из пожара. Пожару присвоен второй номер сложности.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что огонь распространился уже частично на первый и второй этажи здания. Сохраняется угроза его перехода на соседнее строение.

По данному факту проверку организовала прокуратура Московской области. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят соблюдение требований законодательства сотрудниками дома престарелых.

На место происшествия выехал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.

Ранее, в ночь на 10 января, на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы загорелась одна из квартир. Спасатели успели вывести из помещения двух человек, остальных жителей подъезда эвакуировали. Квартиру удалось оперативно потушить.

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