Дом престарелых загорелся в Пушкине

17:22
Пламя охватило 450 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек, еще семерых спасли из пожара. Пожару присвоен второй номер сложности.
Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что огонь распространился уже частично на первый и второй этажи здания. Сохраняется угроза его перехода на соседнее строение.
По данному факту проверку организовала прокуратура Московской области. Сотрудники ведомства установят обстоятельства и причины произошедшего, а также оценят соблюдение требований законодательства сотрудниками дома престарелых.
На место происшествия выехал Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов.
Ранее, в ночь на 10 января, на Новочеремушкинской улице на юго-западе Москвы загорелась одна из квартир. Спасатели успели вывести из помещения двух человек, остальных жителей подъезда эвакуировали. Квартиру удалось оперативно потушить.
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