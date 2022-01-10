Пожар произошел в одной из квартир на юго-западе Москвы

В ночь на 10 января на юго-западе столицы загорелась одна из квартир на Новочеремушкинской улице. По словам очевидцев, спасатели успели вывести из помещения двух человек. Их передали врачам. Остальных жителей подъезда эвакуировали. Квартиру уже потушили. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной возгорания.

На Рублево-Успенском шоссе на въезде в Москву под мостом застрял грузовик. Высота прицепа оказалась больше, чем просвет под путепроводом. Чтобы освободить проезд, фуру подцепили к "Камазу", который вытащил грузовик из-под моста.



На востоке Москвы на улице Молостовых несколько легковых автомобилей устроили под окнами местных жителей дрифт. Машины гоняли по кругу, устраивали заносы на скользкой дороге. В Сети пишут, что такие заезды происходят постоянно. Жители вызывают полицию, инспекторы разгоняют гонщиков, но на следующую ночь все повторяется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.