Российские миротворцы приступили к охране жизненно важных объектов Казахстана

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Российские миротворцы приступили к охране жизненно важных объектов в Казахстане. Об этом в воскресенье, 9 января, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские десантники из сил ОДКБ осуществили переброску самолетами военно-транспортной авиации. После разгрузки колонна совершила марш к местам дислокации и приступила к выполнению задач.

Также в Минобороны РФ сообщили, что воздушная группировка круглосуточно перебрасывает в республику подразделения российского контингента миротворческих сил Организации Договора коллективной безопасности.

Ранее исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что число задержанных в ходе беспорядков составило 5 135 человек.

Он уточнил, что по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований.