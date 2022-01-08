Задержанного к Казахстане корреспондента RT отпустили

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Внештатного корреспондента RT Станислава Обищенко, задержанного ранее в Казахстане, отпустили. Об этом телеканал сообщил в своем телеграм-канале.

"Внештатного корра RT, задержанного в Алма-Ате, отпустили", – говорится в публикации.

Уточняется, что мужчина связался со своей супругой из гостиницы.

Обищенко задержали ранее в субботу. Обстоятельства инцидента не сообщались. К решению ситуации подключился МИД РФ, а также генеральное консульство РФ в Алма-Ате.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. По данным на утро 8 января, в республике задержали более 4 тысяч человек, среди которых есть и иностранцы.

