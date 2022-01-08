Несколько сотен россиян попросили о помощи с эвакуацией из Казахстана – МИД РФ

08 января, 20:29
Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
Несколько сотен россиян обратились к властям РФ с просьбой вывезти их из Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент ситуационно-кризисного центра МИД РФ.
"Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе – в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию", – рассказали в ведомстве.
Приоритет в этом вопросе отдается возращению детей и школьников, которые находятся в Казахстане на каникулах. Между тем на консульском учете в республике находятся порядка 60 тысяч граждан РФ, заключили в МИД.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. По данным на утро 8 января, в республике задержали более 4 тысяч человек, среди которых есть и иностранцы.
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