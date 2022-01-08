В МИД РФ сообщили о постепенной стабилизации обстановки в Казахстане

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Ситуация в Казахстане после массовых протестов и беспорядков постепенно стабилизируется. Об этом сообщает министерство иностранных дел России.

"После событий 5–6 января обстановка в стране постепенно меняется к лучшему. <...> В Алма-Ате административные здания очищены от экстремистов. <...> Угроз в адрес российских загранучреждений, а также российским гражданам, находящимся в соответствующих консульских округах, не поступало", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что в стране возобновлено железнодорожное сообщение, нормализована работа некоторых национальных платежных систем, власти готовят комплекс мер поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавшего от действий мародеров. В Мангистауской области снова работает общественный транспорт и аэропорт Актау. Воздушная гавань Алматы между тем по-прежнему остается закрытой для гражданской авиации.

В настоящее время сотрудники российского посольства отрабатывают обращения находящихся в Казахстане граждан РФ с целью возвращения их на Родину.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Впоследствии они переросли в беспорядки. По последним данным, в республике задержали более 4 тысяч человек, среди которых есть и иностранцы.

