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12:03

Президент Казахстана объявил 10 января днем общенационального траура

за рубежом безопасность

Фото: ТАСС/URA.RU/Vladimir Zhabrikov

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагических событий в ряде регионов страны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура", – заявил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

По последним данным, в республике за беспорядки задержали более 4 тысяч человек, среди них есть иностранцы. Такую информацию приводит МВД страны.

В правоохранительных органах также сообщили, что в результате волнений погибли 18 силовиков. Ликвидировано не менее 26 человек, которых обвиняют в участии в беспорядках.

Токаев заявил, что не будет вести переговоры с террористами

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