Самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 25 россиян

Фото: mil.ru

Военно-транспортный самолет доставил в Москву из Алма-Аты 25 российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке", – говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане России прилетели в Казахстан на новогодние каникулы на один из горнолыжных курортов Алма-Аты. В связи с беспорядками и закрытием городского аэропорта они были вынуждены оставаться в гостинице.

"Находясь в отеле, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию РФ", – уточнили в Минобороны.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что организация не располагает данными о присутствии в Казахстане организованных туристов из РФ, отправившихся в страну по линии российских туроператоров. Она отметила, что в республике находятся только самостоятельные туристы из России.