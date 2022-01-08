Самолет ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 25 россиян

Фото: mil.ru
Военно-транспортный самолет доставил в Москву из Алма-Аты 25 российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Жетыген (Республика Казахстан) в Москву 25 российских граждан из Алма-Аты, находившихся в республике в туристической поездке", – говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане России прилетели в Казахстан на новогодние каникулы на один из горнолыжных курортов Алма-Аты. В связи с беспорядками и закрытием городского аэропорта они были вынуждены оставаться в гостинице.
"Находясь в отеле, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию РФ", – уточнили в Минобороны.
Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила, что организация не располагает данными о присутствии в Казахстане организованных туристов из РФ, отправившихся в страну по линии российских туроператоров. Она отметила, что в республике находятся только самостоятельные туристы из России.
25 туристов доставили в Москву самолетом Минобороны
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