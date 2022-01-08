В АТОР заявили об отсутствии организованных российских туристов в Казахстане

09:13
Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov
Ассоциация туроператоров России (АТОР) не располагает данными о присутствии в Казахстане организованных туристов из РФ, отправившихся в страну по линии российских туроператоров, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Об этом сообщает РИА Новости.
Так она прокомментировала информацию СМИ о группе туристов из России, застрявших в аэропорту Алма-Аты в связи с начавшимися в городе беспорядками. Отмечалось, что россияне закрылись в самолете во время захвата воздушной гавани протестующими и провели в лайнере около 16 часов.
По словам Ломидзе, вероятнее всего, это были самостоятельные туристы, которые могли приобрести путевки у казахстанских туроператоров.
"В сообщении было указано, что речь идет о неких туроператорах, за счет которых туристы размещены в отелях. Так вот, с вероятностью 90% – это местные (казахстанские – Прим. ред.) компании, к которым обратились россияне. По крайней мере, среди федеральных операторов мы не нашли клиентов в Казахстане", – сказала она.
Ломидзе отметила, что туроператоры из приграничных регионов также могли отправлять туристов в Казахстан, однако вероятность этого крайне мала. Она подчеркнула, что АТОР продолжает изучать данный вопрос.
Ранее министерство иностранных дел России открыло специальную горячую линию для помощи российским гражданам, которые находятся в Казахстане. По некоторым данным, из страны не могут выбраться несколько сотен россиян.
Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.
В связи с волнениями президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.
МИД РФ находится на связи россиянами, застрявшими в Казахстане
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: