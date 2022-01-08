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Общество

09:13

В АТОР заявили об отсутствии организованных российских туристов в Казахстане

общество туризм за рубежом

Фото: AP Photo/Vladimir Tretyakov

Ассоциация туроператоров России (АТОР) не располагает данными о присутствии в Казахстане организованных туристов из РФ, отправившихся в страну по линии российских туроператоров, заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так она прокомментировала информацию СМИ о группе туристов из России, застрявших в аэропорту Алма-Аты в связи с начавшимися в городе беспорядками. Отмечалось, что россияне закрылись в самолете во время захвата воздушной гавани протестующими и провели в лайнере около 16 часов.

По словам Ломидзе, вероятнее всего, это были самостоятельные туристы, которые могли приобрести путевки у казахстанских туроператоров.

"В сообщении было указано, что речь идет о неких туроператорах, за счет которых туристы размещены в отелях. Так вот, с вероятностью 90% – это местные (казахстанские – Прим. ред.) компании, к которым обратились россияне. По крайней мере, среди федеральных операторов мы не нашли клиентов в Казахстане", – сказала она.

Ломидзе отметила, что туроператоры из приграничных регионов также могли отправлять туристов в Казахстан, однако вероятность этого крайне мала. Она подчеркнула, что АТОР продолжает изучать данный вопрос.

Ранее министерство иностранных дел России открыло специальную горячую линию для помощи российским гражданам, которые находятся в Казахстане. По некоторым данным, из страны не могут выбраться несколько сотен россиян.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с волнениями президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

МИД РФ находится на связи россиянами, застрявшими в Казахстане

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