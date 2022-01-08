В МИД РФ назвали хамством высказывание Блинкена о событиях в Казахстане

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
В МИД РФ заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о событиях в Казахстане в типичной для себя хамской манере.
Речь идет о реплике американского политика: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". Так Блинкен прокомментировал легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности.
"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности", – говорится в сообщении в телеграм-канале МИД РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что многое по этому поводу могут рассказать индейцы североамериканского континента, жители Кореи, Вьетнама, Ирака, Панамы, Ливии и Сирии.
"И многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", – добавили в МИД.
Накануне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что у Соединенных Штатов есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию".
В Казахстан прибывают миротворческие силы ОДКБ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: