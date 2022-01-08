В МИД РФ назвали хамством высказывание Блинкена о событиях в Казахстане

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В МИД РФ заявили, что госсекретарь США Энтони Блинкен высказался о событиях в Казахстане в типичной для себя хамской манере.

Речь идет о реплике американского политика: "Один урок из прошлой истории: когда в твоем доме оказались русские, их бывает сложно заставить уйти". Так Блинкен прокомментировал легитимный ответ ОДКБ на призыв руководства Казахстана оказать содействие в обеспечении безопасности.

"Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным. Только этому учит нас не недавнее прошлое, а все 300 лет американской государственности", – говорится в сообщении в телеграм-канале МИД РФ.

В российском внешнеполитическом ведомстве указали, что многое по этому поводу могут рассказать индейцы североамериканского континента, жители Кореи, Вьетнама, Ирака, Панамы, Ливии и Сирии.

"И многие другие несчастные, кому не повезло увидеть у себя "дома" этих незваных гостей", – добавили в МИД.

Накануне пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что у Соединенных Штатов есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию".