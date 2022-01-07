Захарова прокомментировала слова Псаки о законности отправки сил ОДКБ в Казахстан

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что у Соединенных Штатов есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ.

"Все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Беспорядки в Казахстане начались после того, как 2 января жители городов Жанаозен и Актау в Мангистауской области Казахстана потребовали снизить цены на топливо. Они указали, что с 1 января 2022 года цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге.

В связи с волнениями президент страны Касым-Жомарт Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

В МИД РФ назвали ситуацию в Казахстане попыткой извне подорвать целостность страны. В ведомстве подчеркнули, что Россия следует союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поэтому будет помогать в стабилизации ситуации.